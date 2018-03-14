В Лос-Анджелесе будут действовать выставки, рассказывающие о наследственной травме, нанесенной Геноцидом армян

В Центральной библиотеке Лос-Анджелеса откроются две экспозиции, основанные на концепции наследственной травмы, нанесенной потомкам выживших жертв Геноцида.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Los Angeles Times.

В основной экспозиции работы (фотографии, дневники, предметы рукоделия) 7 человек, которые изучают свою связь с Геноцидом, переосмысляя унаследованные артефакты.

Выставка откроется 17 марта и будет работать до 6 мая.

Идея собрания вдохновлена теорией “пост-памяти” литературоведа Мариане Гирш, основанной на понятии о том, как дети выживших жертв Геноцида преодолевают наследственную травму.

Вторая выставка носит название ‘Процветание, потеря, возрождение. Фотопутешествие из архива семьи Дилдилян”. Она открывается 24 марта. На ней будут представлены фотографии и воспоминания из архива семьи Дилдилян, сделанные до Геноцида.