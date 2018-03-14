Трамп заявил, что США могут в будущем создать космические силы

Соединенным Штатам в будущем может потребоваться создание космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе "Мирамар" (штат Калифорния).

"В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы", - сказал он. "У нас есть военно-воздушные силы, и у нас появятся космические силы", - добавил президент.

Трамп при этом признал, что с самого начала не относился к этой идее серьезно. "А затем я сказал: "Какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти", - резюмировал он.



