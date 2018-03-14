По подозрению в получении взятки и содействии в ее получении арестованы таможенные инспекторы

Следователи Особой следственной службы (ОСС) выявили факты получения взятки и содействия в ее получении сотрудниками комитета госдоходов за разрешение на незаконный импорт из Грузии, сообщили «Арменпресс» в службе информации ОСС.

Так, в результате совместной работы ОСС, СНБ, Комитета по госдоходам и Полиции РА выявлено, что ряд граждан Армении для незаконного ввоза в страну различных товаров, как то: автозапчастей, бытовых товаров и плодо-овощной продукции без таможенного досмотра и произведения соответствующих выплат регулярно давали взятки сотрудникам Баграташенской таможни.

При этом таможенный инспектор как лично, так и при содействии старшего таможенного инспектора затребовал и получил взятку у граждан, владельцев товара.

По решению следователя ОСС РА таможенный инспектор арестован за получение взятки в особо крупном размере, а старший инспектор – по подозрению в содействии.

Для выяснения всех обстоятельств преступления и выявления всех вовлеченных в него лиц проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Предварительное следствие продолжается.

Примечание. Подозреваемый либо обвиняемый в совершении возможного преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в суде в порядке, определенном УПК Армении, после вступления приговора в законную силу.