Осуществление проекта "Новый шелковый путь" обеспечит планете создание одной из крупнейших инфраструктурных систем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента.

"Центральную Азию часто воспринимают как некую весьма удаленную часть планеты. Однако в настоящее время Европа и пять стран Центральной Азии близки как никогда. Это наши соседи, и Центральная Азия в настоящее время в гораздо большей степени чем в прошлом становится перекрестком между Европой и азиатским регионом", - сказала Могерини.

"Шелковый путь" сегодня - это отнюдь не некое напоминание о прошлом. Проект "Новый шелковый путь" является одной из самых важных мировых инфраструктур", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.