Трамп обсудил с Мэй отравление Скрипаля

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник в пресс-службе Белого дома.

"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

Накануне Мэй заявила в британском парламенте, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

В Москве такую позицию считают безосновательной.