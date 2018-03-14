СМИ: сирийские войска восстановили контроль над южным кварталом Дамаска

Сирийские военнослужащие заняли во вторник квартал Кадам, расположенный на южной окраине Дамаска. Как сообщила газета Ad-Diyar, этот анклав перешел в руки правительственных сил после того, как его покинули члены радикальной вооруженной группировки "Аджнад аш-Шам".

Всего, по информации издания, из Кадама вывели 300 боевиков вместе с их родственниками (свыше тысячи человек). Все они направились на автобусах в город Калаат-эль-Мадик в северной провинции Идлиб, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Договоренность о выводе членов бандформирований с юга Дамаска была достигнута в сентябре прошлого года, однако она была реализована не полностью. Восстановить контроль над южной окраиной помешали террористы из группировки "Исламское государство" , которые удерживают в своих руках расположенный по соседству лагерь беженцев Ярмук, а также кварталы Тадамун, Хаджр-эль-Асвад и Эль-Ассали.