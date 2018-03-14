Умер Стивен Хокинг

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи.

"Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет", - сказали дети ученого Роберт, Тимоти и Люси.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр.

Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.