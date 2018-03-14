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На автодорогах Спитака и Севана густой туман


Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА извещает, что по состоянию на 09:30 14 марта на автодорогах Спитака и Севана густой туман, видимость 30-50 м.

Как сообщили  «Арменпресс» в службе информации министерства, все внутренние и межгосударственные автодороги открыты для движения.




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