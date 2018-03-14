Президент Арцаха провел в Вашингтоне встречу с послом Армении в США

13 марта находящийся с визитом в США президент Арцаха Бако Саакян посетил посольство Армении в Вашингтоне и встретился с Чрезвычайным и полномочным послом РА Григором Ованнисяном и сотрудниками дипмиссии.

На встрече обсуждались ряд вопросов, относящихся к сотрудничеству двух армянских государств с США. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.

Президент Б. Саакян подчеркнул важность тесного сотрудничества Арцаха, Армении и армянской диаспоры, так как оно является одним из стержней удачной реализации задуманных проектов.