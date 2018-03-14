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Бако Саакян в Вашингтоне отметил важность расширения сотрудничества Арцах-США


Президент Арцаха Бако Саакян 13 марта в Вашингтоне посетил постоянное представительство  Республики Арцах в США и провел встречу с его сотрудниками. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.

Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся работы представительства.

Президент отметил важность расширения и углубления сотрудничества с США, подчеркнув, что для этого представительство  должно со всей ответственностью осуществлять свою повседневную деятельность и дал конкретные поручения.




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