Бако Саакян в Вашингтоне отметил важность расширения сотрудничества Арцах-США

Президент Арцаха Бако Саакян 13 марта в Вашингтоне посетил постоянное представительство Республики Арцах в США и провел встречу с его сотрудниками. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.

Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся работы представительства.

Президент отметил важность расширения и углубления сотрудничества с США, подчеркнув, что для этого представительство должно со всей ответственностью осуществлять свою повседневную деятельность и дал конкретные поручения.