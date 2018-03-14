Бако Саакян в Вашингтоне отметил важность расширения сотрудничества Арцах-США
09:29, 14 Март, 2018
Президент Арцаха Бако Саакян 13 марта в Вашингтоне посетил постоянное представительство Республики Арцах в США и провел встречу с его сотрудниками. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации администрации президента Арцаха.
Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся работы представительства.
Президент отметил важность расширения и углубления сотрудничества с США, подчеркнув, что для этого представительство должно со всей ответственностью осуществлять свою повседневную деятельность и дал конкретные поручения.