Европейские индексы - 13-03-18
МОСКВА, 14 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.59% и составил 12221.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.64% и составил 5242.79 пункта, британский FTSE снизился на 1.05% и составил 7138.78 пункта, российский MICEX вырос на 0.06% и составил 2319.38 пункта, а RTSI вырос на 0.21% и составил 1283.21 пункта.
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