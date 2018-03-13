Никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы: МИД РФ

Никто не может выдвигать РФ 24-часовые ультиматумы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте 12 марта. Мэй призвала Россию до конца вторника, 13 марта, дать ответ о производимых страной нервно-паралитических веществах.

"После того, о чем говорил президент (Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию), ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать - я даю России 24 часа [ультиматума]", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не обладает реальными фактами по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Никто ничего не знает, и Тереза Мэй, у которой нет никаких реальных фактов на руках", - сказала Захарова.