В Петербурге после взрыва газа в жилом доме произошел пожар

Пожар произошел в одной из квартир после хлопка в жилом доме в Петербурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщила представитель городского ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о хлопке на проспекте Народного ополчения, дом 219, поступило в 17.53 мск. Установлено, что произошло падение наружных стен на восьмом и девятом этажах здания.

"Произошло возгорание в одной из квартир", — сказала собеседница агентства.

"Из здания эвакуированы 20 человек. Бригадой скорой помощи на месте происшествия осматривается один человек. В 18.10 пожар локализован", — сообщает городское ГУМЧС. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

К ликвидации происшествия привлечено 15 единиц техники и 86 человек личного состава.