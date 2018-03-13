Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Швеции

Находящийся с официальным визитом в Стокгольме министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 13 марта встретился с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр иностранных дел Швеции отметила, что придает большое значение развитию расширенного сотрудничества с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, что нашло отражение в интенсивности традиционных взаимных визитов и политического диалога в последние годы.

Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, министр Налбандян выразил надежду, что в ходе визита будут придан новый импульс дальнейшему углублению и расширению дружественного армяно-шведского сотрудничества.

Собеседники с удовлетворением отметили, что с момента установления дипломатических отношений было налажено крепкое и дружественное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, активны межпарламентские связи.

Министры иностранных дел Армении и Швеции обсудили широкий круг двусторонних вопросов. В этом контексте стороны обменялись мнениями по торгово-экономической, научно-образовательной, культурной, природоохранной вопросам, проблемами возобновляемой энергии и углубления сотрудничества в области информационных технологий. Министры подчеркнули важность совершенствования правовой базы.

Стороны высоко оценили Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и отметили, что это придаст новый импульс расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Эдвард Налбандян проинформировал Маргот Вальстрем о подготовке к саммиту Франкофонии, который состоится в Ереване в октябре.

Министры иностранных дел обсудили шаги, предпринятые для предотвращения геноцида и преступлений против человечества, и затронули инициативы Армении и Швеции в этом контексте. Эдвард Налбандян представил Маргот Вальстрем книгу о работе шведской гуманитарной организации Альмы Йоханссон во время Геноцида армян.

Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.