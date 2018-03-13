Все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 12 и 13 марта, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 10 случаев кражи, 7 случаев мошенничества, 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю похищения человека, присвоения, уклонения от уплаты налогов и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи и умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 1 человек погиб, 5 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.