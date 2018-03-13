Президенты Чехии и Грузии поздравили Армена Саркисяна в связи с его избранием на пост президента Республики Армения

Президент Республики Грузия Георгий Маргвелашвили, президент Чешской Республики Милош Зееман и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди направили поздравительные послания Армену Саркисяну в связи с его избранием на пост президента Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Армена Саркисяна.

В послании президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили сказано:

«Хочу искренне поздравить Вас с избранием на пост президента Республики Армения и пожелать Вам успехов в Вашей деятельности.

Я рад, что двусторонние отношения между Грузией и Арменией в последнее время значительно развились и положительно повлияли на укрепление дружеских отношений между нашими народами. Я считаю, что установившиеся дружеские отношения между нашими странами и впредь будут развиваться во благо наших народов».

В послании президента Чешской Республики Милоша Земана говорится:

«Армения является важным партнером и союзником Чешской Республики. Благодаря многочисленным встречам представителей министерств и парламентов, периодическим заседаниям чешско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и взаимным визитам на высшем уровне, в последние месяцы и годы мы укрепляем двусторонний диалог. Я лично с благодарностью помню свой последний государственный визит в Армению в июне 2016 года.

Армения также является важным партнером на многосторонних платформах. Благодаря новому соглашению мы можем еще больше расширить партнерство между Арменией и ЕС. Существуют также перспективы в плане развития партнерства в рамках Восточного партнерства (одним из инициаторов которого является Чешская Республика). Мы воспринимаем его как многообещающий и чрезвычайно полезный формат для развития отношений с нашими ближайшими соседями».

Армена Саркисяна также поздравили политики, бизнесмены, руководители научных, учебных заведений, лидеры армянских епархий.