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Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную 30-го тура чемпионата Англии


Полузащитник сборной Армении по футболу и лондонского клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную 30-го тура чемпионата Англии по версии ESPN.

Как сообщает Арменпресс, в символическую сборную вошел также игрок «Арсенала» Шкодран Мустафи.

 «Арсенал» в домашнем матче победил «Уотфорд» со счетом 3:0, а Генрих Мхитарян стал автором гола и голевой передачи. 29-летний армянский футболист был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков «Арсенала» и Whoscored.com.


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