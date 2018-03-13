Полузащитник сборной Армении по футболу и лондонского клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян вошел в символическую сборную 30-го тура чемпионата Англии по версии ESPN.

Как сообщает Арменпресс, в символическую сборную вошел также игрок «Арсенала» Шкодран Мустафи.

«Арсенал» в домашнем матче победил «Уотфорд» со счетом 3:0, а Генрих Мхитарян стал автором гола и голевой передачи. 29-летний армянский футболист был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков «Арсенала» и Whoscored.com.