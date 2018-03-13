Премьер-министр Армении провел рабочий обед с председателем Центрального банка Ливана

В рамках официального визита в Ливан премьер-министр Армении Карен Карапетян провел рабочий обед с председателем Центрального банка Ливана Риадом Саламехом. В ужине также приняли участие исполнительные директора крупных ливанских банков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян представил ливанским партнерам экономическую и инвестиционную среду, показатели предыдущего года, возможности выйти на другие рынки через Армению. Во время обеда стороны обменялись мнениями об углублении двусторонних деловых связей и сотрудничества в банковском секторе.

Сегодня также запланирован визит премьер-министра Армении в университет Айказян и монастырь Змарна, а также встреча с представителями армянских общественных структур Ливана.