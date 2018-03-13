В Японии понизили возраст достижения совершеннолетия

Правительство Японии во вторник одобрило закон о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет. Ожидается, что эта норма вступит в силу в апреле 2022 года и позволит молодым японцам, в частности, раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя без предварительного одобрения и поручительства со стороны родителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В связи с принятием нового закона будут внесены соответствующие поправки в гражданский кодекс страны - впервые с конца XIX века, когда он начал действовать в Японии. Несмотря на поправки, лицам в возрасте 18-19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольную продукцию и играть в азартные игры.

В 2016 году в Японии понизили минимальный возраст, позволяющий гражданам участвовать в выборах, с 20 до 18 лет. По мнению правительства, это должно способствовать большему вовлечению молодежи в политическую жизнь страны и повышению политической грамотности среди старшеклассников.





