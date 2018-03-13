Азиатские индексы. 13-03-18

ТОКИО, 13 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.66% и составил 21968.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.56% и составил 1751.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 3310.24 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 31601.45 пункта.