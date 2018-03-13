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Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел


Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хэспел. Как передает Арменпресс, об этом он написал во вторник в своем Twitter.

"Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной, назначенной на этот пост", - сказал он.

В настоящее время Хэспел занимает пост первого заместителя главы ведомства.



 

 

 




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