Тиллерсон покинул пост главы Госдепартамента

Президент США Дональд Трамп уволит Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

Американские СМИ не раз сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли Помпео. а также постпреда при ООН Никки Хейли. При этом Госдеп и сам Тиллерсон всякий раз опровергали информацию о его конфликте с президентом.

AP Photo / Andrew Harnik