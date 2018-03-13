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Трамп уволил Тиллерсона


Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона; на его место будет назначен Майкл Помпео.


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