Спикер парламента Армении принял делегацию СФ ФС РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 13 марта принял находящуюся в Армении с рабочим визитом делегацию Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с Константином Косачевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян, приветствуя членов делегации в парламенте, пожелал успехов работе совместного заседания Постоянной комиссии по внешним связям НС Армении и Комитета по международным делам СФ ФС РФ. Он выразил уверенность, что визит делегации будет содействовать углублению армяно-российского межгосударственного и межпарламентского сотрудничества. По словам спикера НС, отношения двух стран опираются на многовековую дружбу и крепкие исторические связи.

Спикер НС отметил, что взаимодействие между парламентами занимает важное место в повестке армяно-российских межгосударственных отношений. В этом контексте Председатель НС высоко оценил работу совместных заседаний Постоянной комиссии по внешним связям НС Армении и Комитета по международным делам СФ ФС РФ, являющихся площадкой для диалога законодателей двух стран и позволяющих обсуждать широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

А.Баблоян подчеркнул важность сотрудничества в международных парламентских организациях и отметил, что в этом деле велика роль деятельности соответствующих комиссий и групп дружбы законодательных органов.

Председатель Комитета по международным делам СФ ФС РФ К.Косачев, поблагодарив за прием, отметил, что Армения для России особый союзник – грани контактов и повестки дня зачастую совпадают.

К.Косачев представил Председателю НС обсуждавшиеся на первом совместном заседании вопросы и отметил, что в повестку дня заседаний включены многочисленные вопросы безопасности, стратегического партнерства и межпарламентского сотрудничества двух стран.

Председатель комитета РФ также подчеркнул роль парламентской дипломатии и взаимовыгодного сотрудничества в международных структурах, отметив, что Россия и Армения включены в состав почти 7 ассамблей: по словам председателя комитета, это не случайное совпадение – речь об общих интересах.

К.Косачев выразил надежду, что обсуждавшиеся в ходе совместных заседаний и представляющие двусторонний интерес вопросы будут по возможности решены в короткие сроки.

В завершение встречи собеседники обсудили также ряд вопросов парламентского сотрудничества.