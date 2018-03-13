В Новой Зеландии тестируют беспилотное летающее такси, пишут СМИ

Первое в мире беспилотное летающее такси тестируется в городе Крайстчерч на Южном острове Новой Зеландии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, беспилотное летающее такси получило название Cora. Транспортное средство может подниматься и приземляться вертикально, как вертолет, и лететь, как самолет. Разработка проекта длилась в течение восьми лет. Компания Zephyr Airworks, разрабатывающая проект, планирует выпустить такси на рынок в течение шести лет.

"Подобные тесты позволяют нам рассмотреть будущие возможности для транспорта, которые могут иметь далеко идущие преимущества для ежедневных поездок и даже могут поддержать наш растущий туристический рынок", — заявила глава администрации города Крайстчерч Джоанна Норрис, слова которой приводит газета.

По данным издания, такси работает на электрическом двигателе и поэтому безопасно для окружающей среды. прототип такси способен перевозить двух человек.