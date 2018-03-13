Guardian: бронзовую статую человека-зомби установят перед входом в лондонский Музей науки

Бронзовую 3,5-метровую статую канадской модели Рика Дженеста, более известного как человек-зомби, планируют установить у входа в лондонский Музей науки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская газета The Guardian.

32-летний канадец прославился в определенных кругах тем, что покрыл почти каждый сантиметр своего тела татуировками. Причем многие из этих тату изображают анатомию и различные внутренние органы самого Дженеста. Ему удалось таким образом создать своего рода образ живого скелета, который пользуется особой популярностью у неформальной молодежи всего мира.

Как отмечает глава музея Иан Блэтчфорд, статуя человека-зомби будет установлена в связи с открытием новой галереи, в которой будут представлены более 2,5 тыс. медицинских артефактов, возраст которых в некоторых случаях достигает 500 лет. По словам Блэтчфорда, "это будет величайший музей истории медицины на планете", а образ канадской модели отлично туда впишется. Открытие новой галереи планируется на осень 2019 года.

Создаст статую, по данным издания, известный британский художник и скульптор Марк Куинн.