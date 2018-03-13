Члены Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии посетили мемориал Геноцида армян

Участники созванного в Ереване выездного заседанияПостоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в сопровождении депутата НС В.Энфиаджяна 13 марта посетили мемориал Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, гости возложили цветы к Вечному огню и почтили молчанием память полутора миллионов безвинных жертв.

Они побывали в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами и материалами, свидетельствующими о преступлении.

Член СФ ФС РФ А.Вайнберг отметил, что годы назад, служа в Советской Армии, через друзей-армян узнал о геноциде и был поражен их познаниями в собственной истории. Думаю, все страны мира, в первую очередь Турция, должны признать геноцид армянского народа. Дай Бог, чтобы такое никогда не повторилось”.