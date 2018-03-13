Глава Bank of America заработал в 250 раз больше среднего сотрудника

Главный исполнительный директор Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн получает в 250 раз больше, чем сотрудники банка в среднем, сообщается в отчетности.

У руководителя General Electric Co. Джона Фланнери зарплата превышает средний показатель в 157 раз, у главы AT&T Inc. Рэндалла Стивенсона - в 366 раз, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В этом году компании, акции которых торгуются на открытом рынке, впервые должны опубликовать данные о средней заработной плате своих сотрудников в дополнение к информации об уровне доходов CEO, а также соотношение между ними.

Bank of America стал первым крупным банком, который обнародовал эти сведенья в финансовой отчетности за 2017 год. Средняя зарплата в финучреждении составила в прошлом году $87,115 тыс. Мойнихэн получил $23 млн, но при расчете отношения средних выплат к зарплате CEO используется другая методология подсчета его заработка, отмечает The Wall Street Journal.