Ирак отменил запрет на авиаперелеты в Курдистан

Правительство Ирака сняло запрет на международные авиарейсы в автономный регион Иракского Курдистана, как передает Арменпресс, об этом во вторник заявила пресс-служба главы кабинета министров арабской республики.

"Премьер-министр, верховный главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади, исходя из своих конституционных полномочий, объявил о возобновлении международных рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании после согласия властей в Регионе Курдистан по их возвращению под управление федеральной власти", — говорится в тексте заявления пресс-службы аль-Абади.