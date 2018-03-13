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Ирак отменил запрет на авиаперелеты в Курдистан


Правительство Ирака сняло запрет на международные авиарейсы в автономный регион Иракского Курдистана, как передает Арменпресс, об этом  во вторник заявила пресс-служба главы кабинета министров арабской республики.

"Премьер-министр, верховный главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади, исходя из своих конституционных полномочий, объявил о возобновлении международных рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании после согласия властей в Регионе Курдистан по их возвращению под управление федеральной власти", — говорится в тексте заявления пресс-службы аль-Абади.

 

 




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