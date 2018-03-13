Араик Арутюнян принял участие в годовом собрании АРИ в Бейруте: в Ахавно построят еще 20 домов

Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян 12 марта с рабочим визитом посетил Республику Ливан, где в тот же день принял участие в годовом собрании компании «Арцах Рутс Инвестментс» (АРИ).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Республики Арцах, государственный министр Арцаха приветствовал членов совета директоров и акционеров компании и отметил, что за прошедшие 9 лет компания АРИ значительно содействовала развитию экономики Арцаха.

«Убежден, что число акционеров будет увеличиваться из года в год, и будут расширены объемы успешных программ, об этом свидетельствуют не только результаты проделанных работ, а также привлечение к программам новых акционеров, для чего хочу выразить свою благодарность всем акционерам АРИ.

В своем выступлении государственный министр Арцаха коснулся экономических достижений, зарегистрированных в Арцахе за последние годы. Он отметил 15.6% рост экономики в прошлом году, который является самым высоким в истории независимого Арцаха. В связи с этим А. Арутюнян подчеркнул вклад АРИ и выразил надежду, что компания будет и впредь иметь свой весомый вклад в деле повышения качества жизни населения и экономического развития Арцаха.

Затем участники собрания подвели итоги первого этапа программы жилищного строительства в селе Ахавно Кашатагского района. Было отмечено, что из предусмотренных 150 домов 50 сданы в эксплуатацию. Было принято решение построить еще 20 домов, в строительстве которых примет участие правительство Арцаха. В завершение собрания программу подписали госминистр Араик Арутюнян, президент компании АРИ Сурен Саргсян и председатель организации «Арцах фонд» Мелкон Акопян.

В годовом собрании компании АРИ принимал участие постоянный представитель Арцаха в странах Ближнего Востока Карапет Кабабджян.

Отметим, что 13 марта госминистр Арцаха А. Арутюнян с рабочим визитом отбыл из Бейрута в Австралию.