Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в закладке фундамента АЭС "Аккую" в апреле. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

"В начале апреля будет закладка фундамента первой АЭС в Турции "Аккую", где будут присутствовать два президента [России и Турции], - сказал глава МИД. - Затем они сразу же перелетят в Анкару, и там пройдут двусторонние встречи на высшем уровне".

Чавушоглу подчеркнул, что отношения двух стран "очень стремительно развиваются во всех областях". "Мы реализуем очень важные инфраструктурные проекты", - отметил глава МИД Турции, напомнив, что стороны уже договорились о прокладке второй ветки "Турецкого потока".

Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет в Стамбуле 4 апреля.





