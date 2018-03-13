Президент Армении поздравил Папу Римского Франциска
15:25, 13 Март, 2018
Президент Армении Серж Саргсян 13 марта направил поздравительное послание Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, в связи с 5-летием его избрания Первосвященником Рима. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата президента Армении.
“Ваша миссия Первосвященника с первого же дня была направлена утверждению справедливости в мире и диалога между конфликтующими сторонами. С великим удовольствием отмечаю, что она выделялась также большим вниманием к армянскому народу”, - говорится в поздравительном послании президента Армении.Президент Саргсян также с теплотой вспомнил о своих встречах с Папой Римским Франциском в Святом Престоле Ватикана и в Армении.