Президент Армении поздравил Папу Римского Франциска

Президент Армении Серж Саргсян 13 марта направил поздравительное послание Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, в связи с 5-летием его избрания Первосвященником Рима. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата президента Армении.

“Ваша миссия Первосвященника с первого же дня была направлена утверждению справедливости в мире и диалога между конфликтующими сторонами. С великим удовольствием отмечаю, что она выделялась также большим вниманием к армянскому народу”, - говорится в поздравительном послании президента Армении.

Папой Римским Франциском в Святом Престоле Ватикана и в Армении.

Президент Саргсян также с теплотой вспомнил о своих встречах с