Почти 40 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Эфиопии
По меньшей мере 38 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на севере Эфиопии, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник местные СМИ.
Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.
Сообщается, что всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых являлись студентами. Десять выживших госпитализировали в ближайшие больницы.
Причина ДТП не уточняется.
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