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Почти 40 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Эфиопии


По меньшей мере 38 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на севере Эфиопии, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник местные СМИ.

Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.

Сообщается, что всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых являлись студентами. Десять выживших госпитализировали в ближайшие больницы.

Причина ДТП не уточняется.

 

 




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