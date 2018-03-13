Почти 40 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Эфиопии

По меньшей мере 38 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на севере Эфиопии, как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник местные СМИ.

Среди погибших - 28 мужчин и 10 женщин.

Сообщается, что всего в автобусе находилось 48 человек, большинство из которых являлись студентами. Десять выживших госпитализировали в ближайшие больницы.

Причина ДТП не уточняется.