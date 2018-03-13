Депутат турецкого парламента Каро Пайлан обратился к министру ВД с запросом по поводу разрушения церкви в Трапезунде

Армянин-депутат турецкого парламента от прокурдской Демократической партии народов (HDP) 6 марта обратился с запросом к министру ВД Турции Сулейману Сойлу по поводу нападения на католический монастырь св. Марии в Трапезунде. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Bianet.org.

Пайлан в своем запросе обратился к предыдущим нападениям на монастырь, отметив, в частности, что в 2006 г. был убит католический священник монастыря о. Андреа Санторо. В январе 2011 г. монастырю угрожали за освещенный крест на куполе. В него бросали бутылки с записками «Или вы снимете крест, или это сделаем мы». Следующее нападение произошло 15 июля 2016 г. после попытки военного переворота. Группа лиц бросала в церковь камни, разбили стекла, пробовали выломать дверь.

«События после 2006 г. свидетельствуют, что нападения на церковь не случайны и носят систематический характер», - отмечает Каро Пайлан.

Он интересуется у министра, начато ли расследование по фактам, предприняты ли меры по ее защите от погромщиков, кто подозревается в нападении 6 марта и почему оно не было предотвращено.

Пайлан пробует также уточнить, предпринимали ли турецкие власти какие-либо шаги для обеспечения безопасности христианского населения Трапезунда, подвергающегося нападениям с 2006 г., а также для предотвращения преступлений на почве национальной ненависти в Турции в целом, число которых постоянно растет.