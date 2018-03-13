Министр иностранных дел Армении встретился с руководством ведущих шведских аналитических центров

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который находится с официальным визитом в Стокгольме, встретился с руководством ведущих аналитических центров Швеции - Стокгольмского института исследования проблем мира, Шведского института международных отношений, Центра исследования мира и конфликтов университета Упсала, фонда «Ярл Йалмарсон», и с высокопоставленными дипломатами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече Эдвард Налбандян представил приоритеты внешней политики Армении и коснулся шагов, предпринимаемых в направлении развития армяно-шведских отношений.

Министр иностранных дел высоко оценил сотрудничество со Швецией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, подчеркнув важность взаимодействия в рамках отношений Армении и ЕС и, в частности, Восточного партнерства. В этом контексте министр Налбандян затронул Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также перспективы сотрудничества в рамках этого соглашения.

Министр иностранных дел детально представил присутствующим совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также подходы Армении по ряду актуальных региональных и международных вопросов.

Глава внешнеполитического ведомства Армении ответил на многочисленные вопросы присутствующих, которые касались событий, происходящих на Кавказе и в прилегающих регионах, процессов на международной арене.