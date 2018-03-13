Главы МИД РФ и Турции обсудят перспективы упрощения визового режима между странами

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, рабочий визит которого начался в российскую столицу во вторник, планируют обсудить перспективы либерализации визового режима для граждан двух стран. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"С учетом необходимости обеспечения национальной безопасности планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран, - говорится в комментарии МИД РФ.

Главным пунктом программы Чавушоглу в Москве станут переговоры с Лавровым 14 марта. Стороны планируют сверить позиции по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, проанализировать выполнение договоренностей, достигнутых между президентами РФ и Турции, а также рассмотреть реализацию проектов АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Помимо этого, Чавушоглу примет участие в шестом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.





