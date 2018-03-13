Aрмянский театр Тбилиси после реконструкции обретет новую жизнь

Расположенный в тбилисском квартале Авлабар армянский драмтеатр им. П. Адамяна после долгого перерыва вновь откроет свои двери перед зрителем с новым современным залом, с современной акустикой, новым вестибюлем и новой осветительной техникой. Об этом 13 марта рассказал журналистам художественный руководитель театра Армен Баяндурян.

«Здание будет полностью снесено и вновь отстроено по проекту 1936 г. Если ремонт должен был продлиться 2 года 9 месяцев, то так мы сэкономим год. За три месяца снесем старое здание и до 28 декабря закончим основные строительные работы. Еще через год и несколько месяцев закончим внутренние работы. Здание нашего театра будет одним из лучших в Грузии», - передает «Арменпресс» слова А. Баяндуряна.

В новом здании предполагается открыть музей, где будут выставлены экспонаты, рассказывающие о 162-летней истории театра.

Здание армянского драматического театра им. Петроса Адамяна было построено в 1936 г. 7 лет назад на его стенах появились трещины. Приглашенные специалисты из сейсмического центра нашли здание аварийным и запретили проводить в нем мероприятия. Руководство театра неоднократно обращалось к правительству Грузии с просьбой решить вопрос, но решение все откладывалось.

Экс-премьер Грузии меценат Б. Иванишвили взял на себя все расходы и в августе 2017 г. начались ремонтные работы. В процессе работы выяснилось, что ремонт не даст результата; было решено снести здание и построить его заново по проекту 1936 г.