СМИ: во Франции изъяли имущество дяди Асада стоимостью около 691 млн евро

Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Figaro.

В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.

По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.

Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году.