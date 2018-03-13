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Источник: саммит лидеров КНДР и США пройдет на границе двух Корей


Саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится скорее всего в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник ТАСС информированный дипломатический источник в Сеуле.

"Встреча двух лидеров скорее всего пройдет в пункте Пханмунджом в западной части демилитаризованной зоны", - считает источник. По его словам, проведение саммита в этом месте поможет снять обеспокоенность КНДР относительно безопасности Ким Чен Ына. Дипломат отметил, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоятся в Пханмунджоме с "очень большой степенью вероятности".

"В настоящее время озвучиваются различные варианты площадок - Владивосток, Пекин, Пхеньян. Однако лидер Северной Кореи с момента занятия высшего руководящего поста никогда не покидал территории своей страны и вряд ли сделает исключение в этот раз", - полагает собеседник ТАСС.



 




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