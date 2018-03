В Канаде перепутали флаги Бельгии и Германии

Канадцы перепутали бельгийский флаг с немецким на мероприятии в рамках официального визита в Канаду короля бельгийцев Филиппа, как передает Арменпресс, об этом сообщила радиостанция Premiere.

Программа визита предусматривала посадку бельгийским монархом и его супругой королевой Матильдой клена в парке столицы Канады — Оттаве. Место для дерева было отведено в нескольких метрах от кленов, которые были посажены в ходе визита в Канаду в 1977 году ныне покойного короля бельгийцев Бодуэна и королевы Фабиолы.

По прибытии монарших супругов обнаружилось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии реял похожий с ним по цветовой гамме флаг ФРГ. Протокольный конфуз был замечен и быстро исправлен, отмечает радиостанция.

[VIDEO] Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/fHUqw7six0