Грузия надеется на прорыв на очередном раунде женевских переговоров с Россией

МИД Грузии выразил надежду на то, что в ходе очередного раунда женевских переговоров удастся сделать конкретные шаги для преодоления тупика в отношениях с Россией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ознакомились с комментарием внешнеполитического ведомства России. Женевские дискуссии являются важнейшим форматом для урегулирования российско-грузинского конфликта. Выражаем надежду, что в будущем раунде женевских переговоров мы сможем сделать конкретные шаги для выхода из многолетнего тупикового положения и мирного урегулирования конфликта", - отмечается в обнародованном во вторник комментарии департамента прессы и информации МИД Грузии.

9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси и Москва должны предпринять совместные шаги с целью преодоления сложностей в двусторонних отношениях. Он обратился к высшему руководству РФ с тем, "чтобы с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями сделать совместные шаги по преодолению существующей сложной ситуации".

"[Грузинская сторона] заявляла ранее и вновь подтверждает, что заинтересована в достижении реального прогресса в ходе международных дискуссий в Женеве, с этой целью я готов лично подключиться к данному процессу", - отметил тогда премьер.

В понедельник МИД РФ заявил, что Россия приветствует заявление Квирикашвили о готовности к нормализации двусторонних отношений. "В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации, - подчеркнул МИД РФ. - Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси".