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Паралимпиада-2018 стала рекордной по количеству проданных билетов в истории зимних Игр


Паралимпиада в Пхёнчхане стала рекордной по количеству проданных на соревнования билетов в истории зимних Игр. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Kyodo.

На соревнования в Пхёнчхане продан 320 531 билет. К вечеру понедельника продажи билетов превысили рекордную отметку в 316 200 билетов, установленную на Играх в Сочи.

Церемонию открытия Паралимпийских игр посетила 21 тысяча зрителей, что составляет 72,5% от вместимости стадиона.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.


 

 




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