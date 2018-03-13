Мэрия Еревана объявляет конкурс на игровые короткометражные фильмы “Мой Ереван”

Мэрия Еревана и Национальный киноцентр Армении объявляют конкурс на игровые короткометражные 7-15-минутные фильмы “Мой Ереван”, посвященный 2800-летию Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе мэрии Еревана, в конкурсе могут участвовать студенты ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений. Фильмы могут сниматься как профессиональнной, так и любительской аппаратурой.

Учрежден призовой ценз: 1-е место 1 000 000 драмов, второе место – 500 000 драмов, третье место – 300 000 драмов.

Из наилучших представленных фильмов будет создан киноцикл “Мой Ереван”, который будет представлен общественности. Последний срок представления фильмов – 15 июля. Представленные работы жюри рассмотрит до 1 сентября. Главному призеру конкурса будет в 2019 году дана возможность снять дебютный короткометражный фильм на средства Национального киноцентра Армении.

Национальный киноцентр Армении по адресу: Г. Ереван, Аштаракское шоссе 30, редакторский отдел.

Работы надо представить в