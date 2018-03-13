Эдуард Шармазанов уверен, что рано или поздно Арцах станет полноправным членом МПА СНГ

Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов, в ходе состоявшегося 3 марта в парламенте Армении выездного заседания постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, экологии и природных запасов, выступил с приветствием.

“Приветствую участников выездного заседания постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, экологии и природных запасов. Межпарламентская ассамблея – своеобразная площадка, которая более 25 лет осуществляет работу, направленную на обеспечение сотрудничества парламентов стран-членов СНГ. Говоря о значимых событиях деятельности МПА СНГ за последние четверть века, в первую очередь, хочу выделить ее роль и вклад в подготовке протокола, подписанного в мае 1994 года в Бишкеке, которому последовало подписание трехстороннего бессрочного протокола о прекращении огня между Республикой Армения, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодня Азербайджан игнорирует им же подписанный трехсторонний договор. Ярким примером тому является апрельская 2016 года агрессия против свободолюбивого народа Нагорного Карабаха (Арцаха), которая лишила жизни сотни людей, в том числе, среди гражданского населения.

Уважаемые коллеги, уверен, что рано или поздно Республика Арцах станет полноправным членов МПА СНГ, внеся свой вклад в дело укрепления и развития организации.

Повестка дня вашей комиссии насыщена вопросами, которые представляют большой интерес для представителей законодательных органов и гражданского общества.

Желаю продуктивных обсуждений, плодотворных встреч, интересных обсуждений и приятного времяпрепровождения на нашей библейской земле”, - по сообщению «Арменпресс» сказал Шармазанов.