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В Китае создадут новое управление по контролю над СМИ


Китайские власти создадут новый правительственный орган по контролю над СМИ - Главное государственное управление по делам радио и телевидения. Как передает Арменпресс, об этом говорится в законопроекте, распространенном во вторник Госсоветом КНР.

Новое учреждение будет напрямую подчиняться высшему исполнительному органу Китая. Одновременно планируется ликвидировать Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения.

Ожидается, что новое ведомство облегчит процесс внедрения иностранных теле- и радиопрограмм на китайских телеканалах, а также будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки.



 




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