Опрос: более 70% японцев не доверяют словам Ким Чен Ына о денуклеаризации

Более 70% жителей Японии не доверяют словам лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна приостановить ракетно-ядерные испытания и приступить к диалогу о денуклеаризации. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного японским общественным телевидением NHK.

По данным опроса, 71% респондентов не доверяют словам Ким Чен Ына. Только 3% опрошенных ответили, что верят ему. Готовность президента США Дональда Трампа провести личную встречу с лидером КНДР в той или иной степени положительно оценили 55% респондентов. Негативное отношение к этому высказали 35% опрошенных.



