Нетаньяху призвал союзников не провоцировать досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждает союзников сохранить правящую коалицию и не идти на досрочные выборы, доработав вместе до конца четырехлетнего срока, который истекает осенью 2019 года.

Накануне он смог урегулировать спор с религиозной партией "Еврейство Торы", требующей оградить ее электорат от призыва в армию, но ценой обострения отношений с министром обороны Авигдором Либерманом. Тот пообещал покинуть правительство и вывести из коалиции свою партию "Наш дом Израиль", если согласованный с ортодоксами законопроект будет принят, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу снова обратиться к коллегам по коалиции. Я призываю их, в первую очередь министра обороны Авигдора Либермана и глав ультраортодоксальных фракций, проявить ответственность. Стране нужна стабильная коалиция, которая продолжит работать ", — заявил Нетаньяху.

" Уже поздно, но не слишком поздно. Необходимо приложить последнее усилие, чтоб сохранить действующий состав правительства", — добавил премьер-министр, чьи высказывания на заседании парламента распространила во вторник его пресс-служба.

Коалиция, на которую опирается четвертое в карьере правительство Нетаньяху, состоит из шести правых и религиозных партий, контролирующих 66 из 120 мест в Кнессете.