CNN: новым главным экономическим советником Трампа может стать Лоуренс Кудлоу

Американский политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу может быть назначен на должность главного экономического советника президента США Дональда Трампа вместо Гэри Кона, подавшего в отставку. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По данным ее источника в администрации США, глава американского государства уже заявил своим помощникам, что остановился на кандидатуре Кудлоу. CNN при этом отмечает, что Трамп известен своим непостоянством и до официального объявления рано говорить о том, что Кудлоу станет новым экономическим советником.

По данным телеканала, кандидатура Кудлоу необычна тем, что он поддерживает взгляды Кона, который выступал против введения американских пошлин на импорт стали и алюминия.

70-летний Кудлоу является известным в США аналитиком и политическим комментатором консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на телеканале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кудлоу был советником Трампа по разработке налоговой политики.

Бывший главный экономический советник президента США Кон посчитал решение Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия ошибочным. Он, в частности, убеждал Трампа, не идти на поводу у сторонников протекционистских мер. Впоследствии Кон объявил о намерении уйти в отставку. Публично ни он, ни Белый дом не признавали, что причиной тому стало разногласие из-за пошлин на металлы, однако многие американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что советник уволился в знак протеста.



