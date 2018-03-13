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Посол Армении встретился с руководителем парламентской группы дружбы Австрия- Армения


Посол Армении в Австрии Арман Киракосян 9 марта встретился с новоназначенным руководителем парламентской группы дружбы Австрия-Армения Гудрун Куглер. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В ходе встречи госпожа Куглер отметила, что в парламенте Австрии придают большое значение развитию отношений с НС Армении, что обусловлено как неоценимым вкладом армянского народа в Австрии, так и высоким уровнем отношений между Арменией и Австрией после обретения Арменией независимости.

Посол Киракосян кратко представил Гудрун Куглер внешне- и внутреннеполитические приоритеты Армении, коснулся процесса политических реформ в Армении, экономического развития, усилий Армении в направлении урегулирования карабахского конфликта, ряда региональных проблем.

В конце встречи посол Киракосян и член парламента Австрии Коглер предопределили формат сотрудничества ближайших лет и подчеркнули значение взаимных визитов парламентских групп, а также поддержки парламентами взаимных проектов.


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