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В Ереване за неделю родились 295 младенцев


В Управлении по здравоохранению мэрии Еревана сообщают, что с 2 по 8 марта в родильных домах столицы родились 295 младенцев – 147 мальчиков и 148 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе мэрии Еревана.

За тот же период действующие под управлением мэрии Еревана амбулаторные учреждения посетили 29157 человек.


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