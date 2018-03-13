В Ереване за неделю родились 295 младенцев

В Управлении по здравоохранению мэрии Еревана сообщают, что с 2 по 8 марта в родильных домах столицы родились 295 младенцев – 147 мальчиков и 148 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе мэрии Еревана.

За тот же период действующие под управлением мэрии Еревана амбулаторные учреждения посетили 29157 человек.